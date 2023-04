Ospedale San Paolo di Napoli, altra aggressione a una guardia giurata (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ successo stanotte nella Osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli. Sono l’una di notte quando Il parente di un degente guarda comodamente dei video sullo smartphone a tutto volume sprezzante del fastidio che stava arrecando alle altre persone ricoverate. Viene invitato dal personale sanitario ad abbassare il volume, ma lui inizia ad inveire e minacciare tutti. Viene allertata la guardia giurata che lo accompagna fuori, ma lì si consuma l’aggressione fisica nei confronti del GPG picchiato brutalmente con lo smartphone in questione. 21 giorni di prognosi per lui. Per Giuseppe Alviti noto attivista sociale e Presidente nazionale Associazione Guardie Giurate è ora di dire basta, pronti per una manifestazione vibrata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ successo stanotte nella Osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell’Sandi. Sono l’una di notte quando Il parente di un degente guarda comodamente dei video sullo smartphone a tutto volume sprezzante del fastidio che stava arrecando alle altre persone ricoverate. Viene invitato dal personale sanitario ad abbassare il volume, ma lui inizia ad inveire e minacciare tutti. Viene allertata lache lo accompagna fuori, ma lì si consuma l’fisica nei confronti del GPG picchiato brutalmente con lo smartphone in questione. 21 giorni di prognosi per lui. Per Giuseppe Alviti noto attivista sociale e Presidente nazionale Associazione Guardie Giurate è ora di dire basta, pronti per una manifestazione vibrata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - dottorbarbieri : ?? Il professore Alberto Zangrillo, medico di #SilvioBerlusconi, ha lasciato poco fa l'ospedale San Raffaele di Mila… - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Un malore improvviso, la chiamata al 118, l’arrivo dei soccorsi e poi il trasferimento in ospedale. Ma per il 19enne che si è… - messina_oggi : Per Berlusconi notte tranquilla e situazione stabileMILANO (ITALPRESS) - Notte tranquilla, la quinta nel reparto di… -

Berlusconi, miglioramento ultime 48 ore E' quanto si legge nel bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi, 'progressivo e costante miglioramento' Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo": E' quanto si legge in un bollettino medico diramato dall'ospedale San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. ... Superfan di Berlusconi: 67ennne da Cosenza al San Raffaele in autobus ... è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a San Donato, nella periferia milanese . Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l'ospedale: "Sono ... E' quanto si legge nel bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'Raffaele di Milano.Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo": E' quanto si legge in un bollettino medico diramato dall'Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. ...... è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso aDonato, nella periferia milanese . Da lì è salito sulla metropolitana e ha raggiunto l': "Sono ... Berlusconi, altra notte tranquilla al San Raffaele - Politica Agenzia ANSA Berlusconi, c’è il nuovo bollettino: “Costante miglioramento, antibiotici e chemio funzionano” Il nuovo bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano registra un “costante e progressivo miglioramento” delle condizioni dell’ex premier. Antibiotici e chemioterapia “stanno dando i ... Milano, neonato abbandonato all’ospedale nel giorno di Pasqua Un neonato è stato abbandonato al Policlinico di Milano nella mattinata di Pasqua: il piccolo, di etnia caucasica, pesa 2,6 kg ed è in buone condizioni. Il nuovo bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano registra un “costante e progressivo miglioramento” delle condizioni dell’ex premier. Antibiotici e chemioterapia “stanno dando i ...Un neonato è stato abbandonato al Policlinico di Milano nella mattinata di Pasqua: il piccolo, di etnia caucasica, pesa 2,6 kg ed è in buone condizioni.