Oriana Marzoli ha conosciuto il padre di Daniele Dal Moro | il racconto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - claireworld15 : comunque l’IG di ddm è diventato ufficialmente una fanpage di oriana gonzalez marzoli #oriele - gio_pinna : RT @erikaestanKa: la poliedricità di giacomo urtis lui riesce ad essere oriana marzoli, shakira e sophie codegoni incredibile https://t.co… -

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip . Secondo posto per la vulcanicaseguita da Alberto De Pisis , il quale ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha ricordato la sua intensa esperienza nella Casa e commentato la vittoria della modella friulana . ...Prosegue a gonfie vele la frequentazione trae Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello Vip . La venezuelana, ospite in discoteca, si è presentata con il bel veneto che l'ha scortata fin sopra il palco.ha ...questa sera ha festeggiato la mezzanotte di Pasqua in discoteca per quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima serata dopo il Grande Fratello Vip . Fra 'un beso cariño' ...

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fanno sul serio: spunta un dettaglio ILSIPONTINO.NET

"Fatti vedere", "Ma sono nuda", Daniele Dal Moro riprende Oriana Marzoli su Instagram: il video che fa il giro del web ...Via le extension e benvenuto ad un biondo puro che piace moltissimo: Oriana Marzoli "ci dà un taglio": ecco il nuovo look ...