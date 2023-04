“Ora basta, sono minchiate”. Zangrillo sbotta sulla salute di Berlusconi (Di lunedì 10 aprile 2023) Sesto giorno in terapia intensiva per Silvio Berlusconi. Le condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele per una infezione polmonare che si è innestata su una condizione di leucemia cronica, sono in lieve miglioramento. Dopo il primo bollettino di qualche giorno fa, e le parole di Alberto Zangrillo fuori dall’ospedale, oggi è stato trasmesso un nuovo comunicato ufficiale sulle condizioni di salute del Cav. Il bollettino medico “Nelle ultime 48 ore – si legge nel comunicato – si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 aprile 2023) Sesto giorno in terapia intensiva per Silvio. Le condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele per una infezione polmonare che si è innestata su una condizione di leucemia cronica,in lieve miglioramento. Dopo il primo bollettino di qualche giorno fa, e le parole di Albertofuori dall’ospedale, oggi è stato trasmesso un nuovo comunicato ufficiale sulle condizioni didel Cav. Il bollettino medico “Nelle ultime 48 ore – si legge nel comunicato – si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvioresta ricoverato in ambito intensivo”. ...

