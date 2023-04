Onana: «Handanovic prima di Porto ci ha motivati! Inter, no limiti» (Di lunedì 10 aprile 2023) Onana, Intervistato dalla Uefa, ha parlato dell’apPorto di Handanovic prima di Porto. Il portiere dell’Inter sulle ambizioni nerazzurre e sulle sue responsabilità RUOLO ? Infine, Onana sul suo ruolo: «Il portiere è molto importante. Perché? Perché si ha tanta responsabilità, come ho detto più volte. Ma io amo le responsabilità. Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l’ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo». APPRODO ? Onana si riferisce sull’arrivo a Milano: «È stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica. Sono ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023)vistato dalla Uefa, ha parlato dell’apdidi. Il portiere dell’sulle ambizioni nerazzurre e sulle sue responsabilità RUOLO ? Infine,sul suo ruolo: «Il portiere è molto importante. Perché? Perché si ha tanta responsabilità, come ho detto più volte. Ma io amo le responsabilità. Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l’ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo». APPRODO ?si riferisce sull’arrivo a Milano: «È stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica. Sono ...

