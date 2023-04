Olga Campofreda e il ritorno di una ex ragazza perbene (Di lunedì 10 aprile 2023) «Una linea dritta parte dal fondo di via Mazzini – con la scuola elementare privata delle suore di Sant’Agostino – e procede lungo Corso Giannone, con la scuola media, il liceo classico e la chiesa di Sant’Antonio, dove ci si incontra tutte le domeniche con le rispettive famiglie». È la traiettoria che seguono docili Le ragazze perbene. Quelle che Olga Campofreda, nata a Caserta negli anni ’80, racconta nel suo romanzo (NN editore). Olga Campofreda, 36 anni, ricercatrice in Italian e Cultural Studies vive a Londra. Insegna scherma alla nazionale inglese under 20. «Quel perbene non esprime un giudizio morale. Denota l’appartenenza al ceto altoborghese, e scandisce la vita delle donne per tappe prefissate» chiarisce Campofreda. «Oltre alle buone scuole, frequentare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 aprile 2023) «Una linea dritta parte dal fondo di via Mazzini – con la scuola elementare privata delle suore di Sant’Agostino – e procede lungo Corso Giannone, con la scuola media, il liceo classico e la chiesa di Sant’Antonio, dove ci si incontra tutte le domeniche con le rispettive famiglie». È la traiettoria che seguono docili Le ragazze. Quelle che, nata a Caserta negli anni ’80, racconta nel suo romanzo (NN editore)., 36 anni, ricercatrice in Italian e Cultural Studies vive a Londra. Insegna scherma alla nazionale inglese under 20. «Quelnon esprime un giudizio morale. Denota l’appartenenza al ceto altoborghese, e scandisce la vita delle donne per tappe prefissate» chiarisce. «Oltre alle buone scuole, frequentare ...

