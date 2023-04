Oddo | “Passo importante per la salvezza | vinto per l’aspetto mentale”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Massimoha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Spal dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Scelte – Sempre con tre attaccanti abbiamo giocato, erano messi in maniera diversa. In questi momenti contano più gli uomini che il modulo. Ho fatto una scelta, volevo dare più pressione alla difesa avversaria. Non abbiamoper quello ma per la mentalità, abbiamo saputo attaccante e soffrire, passando un momento delicato. Atteggiamento – Il risultato determina i giudizi, quello che abbiamo fatto oggi lo abbiamo fatto anche con la Ternana, solo che poi si è spenta la luce. Oggi non è successo, abbiamoe fatto una grandissima ...