Occhi al cielo la sera di Pasquetta: ecco lo spettacolo di Venere (Di lunedì 10 aprile 2023) Dalla sera di Pasquetta alla notte successiva sarà possibile osservare una particolare congiunzione con Venere, Mercurio e uno sciame di meteoriti: ecco cosa ci aspetta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) Dalladialla notte successiva sarà possibile osservare una particolare congiunzione con, Mercurio e uno sciame di meteoriti:cosa ci aspetta

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IPicche : @Sabrina05398841 La vita è una magia se sappiamo osservare con gli occhi dell'anima. Anche io alcune cose le ho pag… - LuciaTassan : RT @DonatellaNicit4: Se apriste gli occhi mi vedreste, vedestre il vuoto del cielo specchiato in terra. Vedreste i campi, di nuovo nudi,… - DonatellaNicit4 : Se apriste gli occhi mi vedreste, vedestre il vuoto del cielo specchiato in terra. Vedreste i campi, di nuovo nudi… - ElettraLippi : RT @buonviaggio_: E quando ti senti sola riempi la mente Alza gli occhi nel cielo, rinchiuditi sempre Tra l'eleganza delle stelle ?? https:… - GuidoMazzolini : Quelle come te profumano di primavera, sorridono e si spalanca il cielo. Quelle come te camminano diritte, costruis… -