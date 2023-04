«O partiamo tutti, o nessuno». Così gli studenti hanno rinunciato alla gita in Sicilia per non mancare al compleanno della compagna disabile (Di lunedì 10 aprile 2023) «O partiamo tutti, o nessuno. Non vogliamo lasciare sola la nostra compagna, lei è una di noi, non è giusto che festeggi il compleanno senza i suoi amici. Sono quattro anni che la conosciamo e le vogliamo bene». Gli studenti della IV Sezione C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno deciso di rinunciare alla gita scolastica di cinque giorni in Sicilia, per partecipare al compleanno della compagna disabile che non sarebbe potuta partire con loro. Dopo due anni di stop per le gite scolastiche a causa delle restrizioni per la pandemia, gli studenti ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) «O, o. Non vogliamo lasciare sola la nostra, lei è una di noi, non è giusto che festeggi ilsenza i suoi amici. Sono quattro anni che la conosciamo e le vogliamo bene». GliIV Sezione C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone,deciso di rinunciarescolastica di cinque giorni in, per partecipare alche non sarebbe potuta partire con loro. Dopo due anni di stop per le gite scolastiche a causa delle restrizioni per la pandemia, gli...

