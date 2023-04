Nuovi casi di virus Dengue in Italia | ecco come riconoscerne i sintomi

(Di lunedì 10 aprile 2023) Duedi febbresono stati segnalati nei giorni scorsi in Toscana e Liguria: le autorità hanno già provveduto ad attuare il protocollo previsto in questi frangenti. Il virologo Matteo Bassetti rassicura: "Nessun allarmismo".prevenirla e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' ancora crisi sociale in Iran dove il ministero dell'istruzione minaccia di vietare il diritto allo studio alle d… - Agenzia_Ansa : Iran, venti studentesse sono rimaste intossicate dopo avere inalato gas in una scuola di Tabriz, nel nord ovest del… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Covid, 4 nuovi casi e un decesso nel Pisano - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Covid, 4 nuovi casi e un decesso nel Pisano - AnsaToscana : In Toscana 62 nuovi casi Covid e un decesso. Prosegue calo dei ricoveri, sono 150 #ANSA -

PISA - Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono stati accertati 4di positività al Covid e si è verificato un decesso riconducibile al virus. Il dato emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana. Sono 62 i...... li conserva (o meglio, conserva il germoplasma) e che sperimentaibridi sulla base delle ... In entrambi isi cerca di rallentare il metabolismo del frutto. Le Tea, nuove tecnologie da ...... una prova a cui quasi tutti imodelli vengono sottoposti dalla pubblicazione spagnola km77. ... Stesso discorso per le velocità di 75 km/h e 73 km/h: in entrambi iil SUV del Leone non è ...

Covid: in Veneto ieri 87 nuovi casi e una vittima Agenzia ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - Sono 62 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque ...Sono 24 (ieri erano stati 37) i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 516 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,65%. C'è un decesso in più che porta il totale ...