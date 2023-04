Nunzia De Girolamo? Anche se non può commentare | il segreto svelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Semplicemente lanciatissima. Si parla diDe, conduttrice di Ciao Maschio su Rai 1, programma che sta facendo ascolti-record nella seconda serata del sabato di Rai 1. E la De, si è appreso da qualche giorno, per l'estate sarà la nuova conduttrice de La vita in diretta, durante il periodo di pausa di Alberto Matano. Una promozione di cui si parla su DiPiù Tv, dove si legge che la De"è molto contenta per questa nuova esperienza. Dopo aver lasciato la politica, la sua strada è la televisione". Questo è quanto spiegano persone molto vicine alla conduttrice. E ancora, le medesime fonti hanno aggiunto: "se non puòle decisioni che sta prendendo la Rai, si sente molto gratificata". E ancora, Nuovo Tv scrive: "Non tutti avrebbero ...