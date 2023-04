Notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele. Oggi nessun bollettino medico

(Di lunedì 10 aprile 2023) Unae un quadro clinico che sarebbe in leggero miglioramento per Silvio. Lo rivelano fonti sanitarie dell'ospedale Sandi Milano, Il Cav. - che soffre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: BERLUSCONI - Notte tranquilla al San Raffaele, non sono previsti bollettini - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BERLUSCONI - Notte tranquilla al San Raffaele, non sono previsti bollettini - leggoit : Berlusconi come sta: anche Pasquetta in terapia intensiva, notte tranquilla. «Nessun bollettino medico» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BERLUSCONI - Notte tranquilla al San Raffaele, non sono previsti bollettini - napolimagazine : BERLUSCONI - Notte tranquilla al San Raffaele, non sono previsti bollettini -

In mattinata tornato al San Raffaele il professor Zangrilloper Silvio Berlusconi, da quanto trapela da ambienti ospedalieri. Per il Cavaliere si tratta della quinta nel reparto di terapia intensiva cardio - toraco - vascolare dell'ospedale ...A quanto si apprende da fonti sanitarie dell'Ospedale San Raffaele, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso un'altra". Come già ieri, anche oggi non è previsto nessun bollettino medico. E' stata la quintain terapia intensiva per l'ex premier che da mercoledì si trova ricoverato al primo ...'È stata un'altra, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri, quella trascorsa al San Raffaele da Silvio Berlusconi. Il presidente è ricoverato da mercoledì scorso. Al momento non sono previsti ...

Berlusconi, notte tranquilla in ospedale. Oggi nessun bollettino medico L'HuffPost

Sesto giorno di ricovero per il Cav. Il suo medico di fiducia Zangrillo è arrivato in ospedale, senza rilasciare dichiarazioni. Sabato aveva spiegato: "Situazione difficile, ma risponde bene alle tera ...Quinta notte nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha trascorso una notte tranquilla. È stato ricoverato ...