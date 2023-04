Notte di violenza nel centro cittadino: a Viale Italia 30enne aggredito da coetanei (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una Notte di violenza nel pieno centro cittadino. Protagonisti alcuni giovani che, stando a quanto riportato dalle testimonianze dei presenti sul posto, intorno alle due della Notte tra Pasqua e Pasquetta un 30enne sarebbe stato preso di mira da parte di due coetanei. Prima le offese verbali, poi gli animi si sono surriscaldati sino al punto che il giovane sarebbe stato colpito fino a cadere a terra. I suoi aggressori, non contenti, avrebbero continuato a sferrare calci e pugni. Successivamente alcuni passanti, vedendo la scena hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Con le pattuglie di Polizia e Carabinieri è arrivata anche un’ambulanza del 118. Il 30enne vittima dell’aggressione è stato trasportato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unadinel pieno. Protagonisti alcuni giovani che, stando a quanto riportato dalle testimonianze dei presenti sul posto, intorno alle due dellatra Pasqua e Pasquetta unsarebbe stato preso di mira da parte di due. Prima le offese verbali, poi gli animi si sono surriscaldati sino al punto che il giovane sarebbe stato colpito fino a cadere a terra. I suoi aggressori, non contenti, avrebbero continuato a sferrare calci e pugni. Successivamente alcuni passanti, vedendo la scena hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Con le pattuglie di Polizia e Carabinieri è arrivata anche un’ambulanza del 118. Ilvittima dell’aggressione è stato trasportato ...

