Notte di paura a Fiumicino | barca in fiamme in balìa della corrente del porto canale

(Di lunedì 10 aprile 2023)di: unaha preso fuoco ed è stata trasportata dalladelmentre era ancora avvolta dalle. L’imzione, infatti, appartenente alla piccola pesca, è stata trasportata verso il mare, dopo aver perso l’ormeggio a causa dell’incendio che ha bruciato le cime Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo con difficoltà, poiché l’imzione continuava a spostarsi da una sponda all’altra. Intervenuto anche il personale di Ares 118. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le effettive cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma è al vaglio anche l’ipotesi del dolo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : In fiamme nella notte appartamento all'ultimo piano di via Rosa Luxemburg, nel quartiere Dergano a Milano. Le terri… - missNormaJane : @jerryscottismo “Non più un mai” Quella notte ha certificato come “mai na gioia” fosse una cagata pazzesca, alibi p… - Il__Ross : RT @ApeRegina17: Vivere la vita è come fare un grosso girotondo C'è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo E allora avrai… - GCFGUKlE : the haunting of hill house e the haunting of bly manor fanno paura? vorrei iniziarle ma io poi non dormo la notte - MutiLeonilde : RT @ApeRegina17: Vivere la vita è come fare un grosso girotondo C'è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo E allora avrai… -

...( in foto ) che la scorsaha perso la figlia di 5 anni All'uscita dell'ospedale, ai giornalisti riuniti per conoscere le sue condizioni ha dichiarato: 'Sono ancora vivo, non ho avuto' ...Sullo show dice che non hadelle critiche dal momento che nella sua vita ne ha ricevute ... Mi messaggia alle 3 diper dirmi che ha pensato a qualcosa di nuovo! In un momento in cui molto ...E questo fa. Viene la cacarella, e allora vai di complotto! Vai di Spectre, vai di cattivoni e di rettiliani. La Ragione è un pallido lume perso nellacosmica, questo lo sappiamo, ma è ...

Francesco: evadiamo dalla paura. Il Risorto ci spinge ad andare avanti Avvenire

Paura a Milano, dove nella serata di Pasqua è divampato un terribile incendio in una palazzina di via Rosa Luxembourg, nel quartiere Dergano. Intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza ...Fiamme e paura nella notte a Milano. Un vasto incendio è divampato poco dopo le 21 all'ultimo piano di un palazzo di via Rosa Luxembourg 5, nel quartiere Dergano. Tutti gli inquilini del… Leggi ...