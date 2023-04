Non solo Retegui, gli altri argentini che si candidano per la Nazionale di Mancini (Di lunedì 10 aprile 2023) Il debutto di Mateo Retegui con la casacca della Nazionale italiana potrebbe essere soltanto il primo di una serie che coinvolge altri calciatori del Tigre. A secco di centravanti e di attaccanti che ispirino la svolta, il Ct Roberto Mancini ha sorpreso tutti durante l’ultima pausa per le Nazionali, quella in Europa dedicata alle gare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 aprile 2023) Il debutto di Mateocon la casacca dellaitaliana potrebbe essere soltanto il primo di una serie che coinvolgecalciatori del Tigre. A secco di centravanti e di attaccanti che ispirino la svolta, il Ct Robertoha sorpreso tutti durante l’ultima pausa per le Nazionali, quella in Europa dedicata alle gare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : L'Unione Europea punta a farci lavorare fino alla tomba. Non come scelta, ma come obbligo. Dobbiamo morire lavorand… - michele_geraci : Con gli #USA abbiamo uno strano rapporto. Per comprenderlo è utile usare il Principio della Simmetria Immaginate u… - fratotolo2 : Negli ultimi 28 giorni, più di 6 milioni di visualizzazioni dei miei tweet: capite perché rappresento una tragedia… - Manicomitico : @tuttosport Chiediamo una opinione anche a Moggi? Qui siamo ben oltre la barzelletta. E la cosa non fa ridere per n… - Katia48386800 : @robertosaviano Tu quanti ne hai presi a casa tua? Scommetto zero. Gli Italiani sono liberi di scegliere di non ess… -