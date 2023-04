“Non riuscivano a sottomettermi”: Nikita dopo il GF Vip dice la sua sugli ex Vipponi – VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower attraverso il consueto box su Instagram. La sua è stata una vittoria a sorpresa, giunta dopo mesi di tensioni nella Casa a causa dell’atteggiamento di una buona parte di Vipponi che si erano schierati apertamente contro di lei. Nikita risponde... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 aprile 2023)Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower attraverso il consueto box su Instagram. La sua è stata una vittoria a sorpresa, giuntamesi di tensioni nella Casa a causa dell’atteggiamento di una buona parte diche si erano schierati apertamente contro di lei.risponde... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bougiefemmenoir : RT @Saccente_: 'sono stata antipatica perchè non mi riuscivano a sottomettere' 'non riuscivano a modificare il pensiero che avevo' 'non riu… - VinceDonnalisie : RT @Saccente_: 'sono stata antipatica perchè non mi riuscivano a sottomettere' 'non riuscivano a modificare il pensiero che avevo' 'non riu… - Andreafiore58 : RT @Saccente_: 'sono stata antipatica perchè non mi riuscivano a sottomettere' 'non riuscivano a modificare il pensiero che avevo' 'non riu… - L_AdeleShasa : RT @Saccente_: 'sono stata antipatica perchè non mi riuscivano a sottomettere' 'non riuscivano a modificare il pensiero che avevo' 'non riu… - chiara_draws : RT @Saccente_: 'sono stata antipatica perchè non mi riuscivano a sottomettere' 'non riuscivano a modificare il pensiero che avevo' 'non riu… -