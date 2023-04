"Non ancora?". Morgan semina il panico su Rai 1, l'imbarazzo di Alberto Matano (Di lunedì 10 aprile 2023) Incorreggibile Morgan. Il vulcanico cantante, infatti, ha agitato il pomeriggio di Rai 1, nella puntata de La vita in diretta del lunedì di Pasquetta, oggi 10 aprile. Morgan infatti era atteso per il lancio della prima puntata del suo nuovo programma, in onda proprio questa sera in seconda serata su Rai 2 con il nuovo format StraMorgan. Ma non arrivava... E così Alberto Matano, il padrone di casa, ad un certo punto si è mostrato stupito e preoccupato: "È arrivato? No? Non ancora? Allora ci sta per raggiungere Morgan", ha affermato il conduttore prendendo tempo di fronte al ritardo. Dopo altri minuti di lunga attesa, eccolo: Morgan si palesa insieme a Pino Strabioli, con cui compone la coppia alla conduzione di StraMorgan. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Incorreggibile. Il vulcanico cantante, infatti, ha agitato il pomeriggio di Rai 1, nella puntata de La vita in diretta del lunedì di Pasquetta, oggi 10 aprile.infatti era atteso per il lancio della prima puntata del suo nuovo programma, in onda proprio questa sera in seconda serata su Rai 2 con il nuovo format Stra. Ma non arrivava... E così, il padrone di casa, ad un certo punto si è mostrato stupito e preoccupato: "È arrivato? No? Non? Allora ci sta per raggiungere", ha affermato il conduttore prendendo tempo di fronte al ritardo. Dopo altri minuti di lunga attesa, eccolo:si palesa insieme a Pino Strabioli, con cui compone la coppia alla conduzione di Stra. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ma la Boldrini non ha ancora chiesto di abbattere la statua di Lincoln a causa dei due enormi fasci su cui appoggia… - mecna : Non hai ancora incontrato tutte le persone che ti ameranno. - tancredipalmeri : E l’inquadratura di Alex Sandro sulla Tv inglese mostra ancora più chiaramente la simulazione - anche se non ce n’e… - Verita_occulte : RT @Yoda15271485: L'#orso #MJ5 non va ucciso, non è neanche certo che sia lui il 'colpevole' perché non è stato ancora raccolto il material… - ReBerengario : RT @FulvioFrati: @Carlo95395766 @13BigAndo13 @malimortacc I nazisti sono loro, Putin e i suoi folli seguaci. E chi ancora non lo ha capito,… -