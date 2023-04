Nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna: il Governo alla prova. Tensione sulle presidenze (Di lunedì 10 aprile 2023) La partita è tutt'altro che chiusa. E il test delle Nomine delle grandi partecipate di Stato man mano che passano le ore mette sempre più sotto pressione i partiti che sostengono Giorgia Meloni. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 aprile 2023) La partita è tutt'altro che chiusa. E il test delledelle grandi partecipate di Stato man mano che passano le ore mette sempre più sotto pressione i partiti che sostengono Giorgia Meloni. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Settimana decisiva per le nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo - - ValeryMell1 : RT @Miti_Vigliero: Settimana decisiva per le nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo - - raindog2054 : - salvatore_irato : RT @Miti_Vigliero: Settimana decisiva per le nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo - - Miti_Vigliero : Settimana decisiva per le nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo - -