No | l’e-commerce non fa paura | l’alleanza tra Amazon e pmi spiegata con i numeri

Secondo un recente studio di Netcomm, sviluppato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, la rete del valore dell'e-commerce in Italia vale 71 miliardi di euro ed è il primo driver di crescita dell'economia. Il canale digitale offre, infatti, alle aziende l'opportunità di accedere più facilmente ai mercati internazionali perché la tecnologia permette di far fronte alle difficoltà di approvvigionamento. Inoltre, è proprio grazie al digitale che le aziende sono in grado di effettuare previsioni più accurate della domanda e ottimizzare la gestione dei prodotti lungo la filiera. Eppure, l'Italia è ancora collocata al diciottesimo posto fra i 27 stati dell'Unione europea nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società. E questo perché il livello di competenze nel settore sono molto basse (il 58 per cento degli italiani tra i 16 e 74 anni non ...

