Nizza Monferrato Asti | scontro fra due auto | morti quattro giovani

9.20 Astigiano,scontro auto: morti 4 giovani Un 23enne di Asti e tre 30enni macedoni residenti nell'Astigiano sono morti a seguito di uno scontro frontale tra automobili avvenuto a(Asti), sulla provinciale 456 del Turchino. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polstrada. Ancora non chiare le cause dell'incidente. ......di Asti e tre trentenni di origine macedone che vivevano nell'Astigiano le vittime dello scontro frontale che si è verificato nella tarda serata di Pasqua in località Ponte Verde a, ...Spaventoso incidente sulla strada provinciale 456 a, in provincia di Asti. Quattro persone sono morte in un devastante scontro fra due auto poco dopo le 23 della domenica di Pasqua. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle ...

Scontro tra due auto a Nizza Monferrato, quattro morti nella sera di Pasqua RaiNews

Tragico incidente sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Quattro persone sono morte in uno scontro fra due auto poco dopo le 22 di ieri sera, doemnica 9 ...Sono un 23enne di Asti e tre trentenni macedoni residenti nell’Astigiano le quattro vittime dello scontro frontale che si è verificato nella tarda serata di Pasqua in località Ponte Verde a Nizza Monf ...