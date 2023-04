Nettuno | online le norme di occupazione del suolo pubblico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 aprile 2023)– Sul sito istituzionale del comune diè stato pubblicato un avviso riguardante ledidelin Piazza Marcantonio Colonna per la stagione estiva 2023. Osservazioni in merito possono pervenire entro il 24 aprile p.v. alle ore 9.00. Dettagli e priorità al seguente link https://www.comune..roma.it/archivio10 notizie 0 2008.html Il Faro– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaro.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaro.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...