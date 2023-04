Netflix, questi codici ti apriranno un mondo segreto e gratuito (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid I codici Netflix che sbloccano categorie nascoste risalgono al 1998, quando l’azienda si occupava solo di noleggio DVD. Un fan della piattaforma allora condivise online tali sequenze (oggi ci sono 36mila codici nascosti). E da lì membri del team di curation di Netflix, tra cui Michael Raphan e Mary McIlwain, crearono categorie come “Action with a Side of Romance” (816473) e “Twisted Christmas” (2300975). Netflix: l’elenco dei codici Per usare i codici, è sufficiente digitare Netflix.com/browse/genre/ e aggiungere il codice ID desiderato alla fine dell’URL. Vi anticipiamo che alcuni di questi potrebbero non avere contenuti in certi paesi a causa di limiti geografici. Netflix Italia ha circa 1700 titoli, ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Iche sbloccano categorie nascoste risalgono al 1998, quando l’azienda si occupava solo di noleggio DVD. Un fan della piattaforma allora condivise online tali sequenze (oggi ci sono 36milanascosti). E da lì membri del team di curation di, tra cui Michael Raphan e Mary McIlwain, crearono categorie come “Action with a Side of Romance” (816473) e “Twisted Christmas” (2300975).: l’elenco deiPer usare i, è sufficiente digitare.com/browse/genre/ e aggiungere il codice ID desiderato alla fine dell’URL. Vi anticipiamo che alcuni dipotrebbero non avere contenuti in certi paesi a causa di limiti geografici.Italia ha circa 1700 titoli, ...

