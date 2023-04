Netflix, è RECORD di nuove serie TV ad aprile con tante novità (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Concluso il mese di marzo, Netflix ha tirato le somme per quanto riguarda l’affluenza sulla sua piattaforma. Inoltre sembra essere cresciuto il numero di utenti che si è dedicato la visione di alcuni contenuti in particolare, soprattutto tra quelle che sono le principali serie TV. Il colosso sta continuando a proporre le sue migliori soluzioni, soprattutto per quanto riguarda appunto le serie. Ultimo periodo ha visto preannunciare tanti nuovi film interessanti, i quali vanno a comporre insieme alle serie un organigramma davvero perfetto per Netflix. Il mese di aprile sarà infatti pieno di opportunità, soprattutto per quanto riguarda le nuove uscite. Molto probabilmente non si era mai visto un mese così pieno di aria nuova sulla celebre piattaforma di ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Concluso il mese di marzo,ha tirato le somme per quanto riguarda l’affluenza sulla sua piattaforma. Inoltre sembra essere cresciuto il numero di utenti che si è dedicato la visione di alcuni contenuti in particolare, soprattutto tra quelle che sono le principaliTV. Il colosso sta continuando a proporre le sue migliori soluzioni, soprattutto per quanto riguarda appunto le. Ultimo periodo ha visto preannunciare tanti nuovi film interessanti, i quali vanno a comporre insieme alleun organigramma davvero perfetto per. Il mese disarà infatti pieno di opportunità, soprattutto per quanto riguarda leuscite. Molto probabilmente non si era mai visto un mese così pieno di aria nuova sulla celebre piattaforma di ...

