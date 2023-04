Netanyahu, palestinesi hanno celebrato l'uccisione di Parini (Di lunedì 10 aprile 2023) "palestinesi hanno celebrato l'uccisione del cittadino italiano Alessandro Parini": questo il testo con cui il premier Benyamin Netanyahu ha accompagnato su Twitter una serie di immagini relative all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) "l'del cittadino italiano Alessandro": questo il testo con cui il premier Benyaminha accompagnato su Twitter una serie di immagini relative all'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Netanyahu, palestinesi hanno celebrato l'uccisione di Parini: Premier rilancia su twitter immagini attentato e del… - HuffPostItalia : II necrologio di Netanyahu per l'uccisione di Alessandro Parini, l'accusa ai palestinesi: 'Hanno festeggiato la sua… - FACT60 : RT @LBasemi: Attacco israeliano ad al-Aqsa Kevin Barrett afferma che il gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta… - Dan90080988 : RT @LBasemi: ???? One, two, three, four, occupation no more' Attivisti pro-Palestina si uniscono alle proteste anti-Netanyahu a Tel Aviv, ca… - MarcoTortori : RT @LBasemi: ???? One, two, three, four, occupation no more' Attivisti pro-Palestina si uniscono alle proteste anti-Netanyahu a Tel Aviv, ca… -