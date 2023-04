Netanyahu: “Israele è sotto attacco terroristico” (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il nostro Paese è sotto un attacco terroristico”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di una conferenza stampa. Come riporta il ‘Times of Israel’, Netanyahu ha affermato che il governo precedente ha mostrato debolezza, incoraggiando i nemici di Israele. “sotto il governo precedente il numero di attacchi terroristici è raddoppiato”, ha aggiunto. “Ma ora è nostra responsabilità. È una mia responsabilità. Non agisco avventatamente. Agisco con decisione e determinazione e soprattutto agisco in modo responsabile”, ha proseguito Netanyahu. “Vi dico stasera, popolo d’Israele, respingeremo queste minacce e sconfiggeremo i nostri nemici. Lo abbiamo fatto in passato e lo faremo ancora. Ristabiliremo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il nostro Paese èun”. Lo ha detto il premier israeliano Benjaminnel corso di una conferenza stampa. Come riporta il ‘Times of Israel’,ha affermato che il governo precedente ha mostrato debolezza, incoraggiando i nemici di. “il governo precedente il numero di attacchi terroristici è raddoppiato”, ha aggiunto. “Ma ora è nostra responsabilità. È una mia responsabilità. Non agisco avventatamente. Agisco con decisione e determinazione e soprattutto agisco in modo responsabile”, ha proseguito. “Vi dico stasera, popolo d’, respingeremo queste minacce e sconfiggeremo i nostri nemici. Lo abbiamo fatto in passato e lo faremo ancora. Ristabiliremo ...

