Netanyahu ci ripensa | conferma ministro licenziato a Difesa

Con una mossa a sorpresa Benyaminha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. "Ci sono state divergenze, anche pesanti ma - ha detto ...Poi ci: "I parenti delle vittime a Palazzo Chigi"' è il secondo titolo in evidenza, che ... a firma di Davide Lerner ('si rifugia in Italia ma la sua agenda resta vuota'). 'L'...Con una mossa a sorpresa Benyaminha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. "Ci sono state divergenze, anche pesanti ma - ha detto ...

(ANSA) - TEL AVIV, 10 APR - Con una mossa a sorpresa Benyamin Netanyahu ha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma ...