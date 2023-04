"Nessuna tregua per la Pasqua ortodossa". Il Cremlino gela le speranze di pace (Di lunedì 10 aprile 2023) Nessuna tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Nessuno ha avanzato l'idea di una tregua Pasquale nell'ambito dell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha chiarito il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il Cremlino stesse discutendo di un'idea del genere. «Nessuno ha preso una tale iniziativa. Non l'hanno proposta», ha detto. Quando gli è stato chiesto se Mosca fosse pronta a proporre un'idea del genere, Peskov ha risposto: «Non ci sono ancora iniziative in tal senso. Ma la Settimana Santa è appena iniziata; non dimentichiamo che la Russia ha già presentato una tale iniziativa e l'ha messa in atto ma si è scontrata con la riluttanza del regime di Kiev». Il patriarca di Mosca, Kirill, aveva proposto una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023)in Ucraina per la. Nessuno ha avanzato l'idea di unale nell'ambito dell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha chiarito il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se ilstesse discutendo di un'idea del genere. «Nessuno ha preso una tale iniziativa. Non l'hanno proposta», ha detto. Quando gli è stato chiesto se Mosca fosse pronta a proporre un'idea del genere, Peskov ha risposto: «Non ci sono ancora iniziative in tal senso. Ma la Settimana Santa è appena iniziata; non dimentichiamo che la Russia ha già presentato una tale iniziativa e l'ha messa in atto ma si è scontrata con la riluttanza del regime di Kiev». Il patriarca di Mosca, Kirill, aveva proposto una ...

