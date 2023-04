Nessuna tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa. E crescono i timori per Taiwan (Di lunedì 10 aprile 2023) - Peskov gela il presidente francese: Macron mediatore? No, è schierata con Kiev'. Intanto nel Mar Cinese spunta anche una nave da guerra Usa Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 aprile 2023) - Peskov gela il presidente francese: Macron mediatore? No, è schierata con Kiev'. Intanto nel Mar Cinese spunta anche una nave da guerra Usa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlBizzotto : RT @tempoweb: 'Nessuna tregua per la #Pasqua ortodossa'. Il #Cremlino gela le speranze di pace #10aprile - tg2rai : Guerra in #Ucraina, bombe russe su #Kherson e altre città ucraine. #Mosca: 'Nessuna ipotesi di tregua per la Pasqu… - ElioLannutti : Mosca: la Francia non può mediare. E per la Pasqua ortodossa nessuna tregua - robertopontillo : RT @Radio1Rai: #Ucraina Per Mosca nessuna ipotesi di tregua per la Pasqua ortodossa e no alla possibilità di una mediazione di pace della F… - Radio1Rai : #Ucraina Per Mosca nessuna ipotesi di tregua per la Pasqua ortodossa e no alla possibilità di una mediazione di pac… -