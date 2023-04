Neonato lasciato nella Culla per la vita del Policlinico, con lui una lettera: 'Mi chiamo Enea...' (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua, un Neonato è stato lasciato dalla madre nella cosiddetta Culla per la vita del Policlinico di Milano. Vicino al piccolo, una lettera per i medici. La mamma ha scritto che il ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua, unè statodalla madrecosiddettaper ladeldi Milano. Vicino al piccolo, unaper i medici. La mamma ha scritto che il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano. La madre lascia una lettera: 'Si chiama Enea, è… - SkyTG24 : Milano, neonato lasciato nella “Culla per la vita” nel giorno di Pasqua: si chiama Enea - Corriere : Il neonato Enea lasciato a Pasqua nella «Culla per la Vita» del Policlinico di Milano - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Enea, il neonato lasciato nella “Culla della Vita” della Mangiagalli il giorno di Pasqua. Accanto a lui una lettera: “… - infoitinterno : Milano, neonato lasciato con una lettera in ospedale dalla madre -