Si tratta del terzo bimbo che vienealla Culla per la Vita da quando è stata attivata nel 2007 . La missiva ritrovata vicino al bambino è scritta come se a parlare fosse lui ma è firmata " ...Si tratta del terzo bambino che vienealla Culla per la vita: attiva dal 2007, in un ...di abbandonare il proprio bambino di farlo in anonimato e di assicurarsi una cura immediata del. ...Si tratta di undi circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E' il terzo bimbo che vienealla culla per la vita - una versione moderna della ruota degli esposti - da quando è ...

Neonato affidato alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano nel giorno di Pasqua Vanity Fair Italia

Si chiama Enea, ha pochi giorni e sta bene il bambino affidato alla Culla per la Vita che si trova all'ingresso della Clinica Mangiagalli. Insieme al piccolo è stata trovata anche una lettera firmata ...Un bambino di pochi giorni è stato lasciato dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano. Il neonato, di circa 2,6 chili e in buona salute, si chiama Enea. i Insieme al piccolo è stata ...