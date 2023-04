Neonato abbandonato il giorno di Pasqua: ‘Enea è sano e bello, ma non posso occuparmene’ (Di lunedì 10 aprile 2023) Pasqua è sinonimo di rinascita, simbolo di redenzione e speranza. E quale fenomeno migliore di una nuova nascita poter celebrare al meglio questo periodo così intenso dal punto di vista culturale e religioso? Soprattutto in considerazione del calo delle nascite che in questo periodo, stando agli ultimi rilevamenti demografici, l’Italia sta duramente attraversando, complice la crisi climatica e del mercato del lavoro che inevitabilmente spaventano le famiglie. Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè: ”Sorprese di Pasqua” Enea, il piccolo nato nel giorno di Pasqua: ”Non posso occuparmene” Come comunicato nelle ultime ore, il piccolo Enea, lasciato ieri mattina dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, ha già trovato famiglia. “Il tribunale – come comunicano dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023)è sinonimo di rinascita, simbolo di redenzione e speranza. E quale fenomeno migliore di una nuova nascita poter celebrare al meglio questo periodo così intenso dal punto di vista culturale e religioso? Soprattutto in considerazione del calo delle nascite che in questo periodo, stando agli ultimi rilevamenti demografici, l’Italia sta duramente attraversando, complice la crisi climatica e del mercato del lavoro che inevitabilmente spaventano le famiglie. Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè: ”Sorprese di” Enea, il piccolo nato neldi: ”Nonoccuparmene” Come comunicato nelle ultime ore, il piccolo Enea, lasciato ieri mattina dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, ha già trovato famiglia. “Il tribunale – come comunicano dal ...

