"Nemmeno la Coppa Lombardia". Rissa con Cassano : Mourinho lo asfalta così (Di lunedì 10 aprile 2023) A scatenare il duro attacco di Mourinho, ricorda la Gazzetta dello Sport , sono state alcune dichiarazioni dell'ex calciatore barese in diretta su Bobo Tv. L'ex attaccante giallorosso ha sostenuto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) A scatenare il duro attacco di, ricorda la Gazzetta dello Sport , sono state alcune dichiarazioni dell'ex calciatore barese in diretta su Bobo Tv. L'ex attaccante giallorosso ha sostenuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - Secondo__me : RT @DiegoASR86: 'Cassano? A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia'. Gli dico di stare a… - tremioni : RT @DiegoASR86: 'Cassano? A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia'. Gli dico di stare a… - anna_dell2 : RT @NicoSchira: Josè #Mourinho risponde a Antonio #Cassano: “Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per… - AgAntonio1987 : RT @Fabius40884986: Cassano Nel real è ricordato x la sua giacca Con la ROMA ha vinto una s coppa senza giocare Con l inter nn ha vinto nem… -