Nei suoi libri cancella il senso di frustrazione, le punizioni, i finali mesti delle protagoniste. Le sue eroine trionfano, smettendo di essere "brave ragazze". Ma la sua libertà non piacque al regime (Di lunedì 10 aprile 2023) Quando l'aereo su cui viaggiava andò a schiantarsi contro le pendici del vulcano Stromboli, Mura aveva solo 48 anni. Stava tornando a Roma dalla Libia, traballando nell'aria insieme ad altri passeggeri in un cielo agitato dal maltempo. La sua vita finì drammaticamente in quel 16 marzo 1940, un epilogo ben più fosco del colore rosa che aveva reso famosi e celebrati i suoi romanzi e il suo nome, anzi il suo nome d'arte. La scrittrice Mura a bordo del transatlantico Conte Verde. Nata a Bologna da una famiglia modesta, prese il soprannomedi una celebre femme fatale russa. Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri aveva scelto, per firmare i suoi libri, lo pseudonimo di Mura, ovvero il soprannome della contessa russa Maria Nicolajeva Tarnowska, donna ammaliatrice che aveva provocato una serie di suicidi e uccisioni, tanto da finire sotto ...

