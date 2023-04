(Di lunedì 10 aprile 2023) Ilcon idiledei-Indi Nba. Otto squadre, quattro per Conference, si contenderanno gli ultimi posti per ioff. Spicca la presenza dei Los Angeles Lakers di LeBron James, opposti ai Minnesota Timberwolves, ma anche di altre franchigie che di recente hanno vinto l’anello come i Toronto Raptors o i Miami Heat. Si decide tutto in gara secca. Ecco quindi tutti iaggiornati. IL TABELLONE DEIOFF-IM Mercoledì 12 aprile Ore 01:30 – Miami Heat vs Atlanta Hawks Ore 04:00 – Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves Giovedì 13 aprile Ore 01:30 – Toronto Raptors vs Chicago Bulls Ore 03:30 – New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : NBA, ecco il quadro definito dei play-in 2023 - infoitsport : NBA Play-In 2022/23: come funziona, le date, gli accoppiamenti - infoitsport : NBA Play-in 2023: programma, squadre, orari italiani e dove vederlo in TV e streaming - infoitsport : Nba, Play-In 2023: calendario e risultati di tutte le partite - infoitsport : Playoff e play-in NBA 2023: il tabellone completo -

Il calendario con i risultati di tutte le partite dei- In 2023 di. Otto squadre, quattro per Conference, si contenderanno gli ultimi posti per i Playoff. Spicca la presenza dei Los Angeles Lakers di LeBron James, opposti ai Minnesota ...Sono arrivati anche gli ultimi verdetti della regular season, in una giornata conclusiva che ha visto tutte le squadre impegnate sui vari parquet d'America. ... Dovranno invece passare dal- in ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutti gli accoppiamenti playoff e- inSi conclude la regular season, con il ...

Playoff NBA: tutti gli accoppiamenti del play-in e in vista della postseason Sky Sport

Con la passata notte, è stato completato il novero di playoff e play-in per quanto riguarda la NBA. Sono già 12 le franchigie che hanno un posto in tutto e per tutto nella postseason della lega profes ...Il giorno di Pasqua l’Nba non si ferma, con tutte le trenta squadra che scenderanno in campo per l’ultima partita di regular season. Se nella Eastern Conference è già tutto deciso con i Milwaukee Buck ...