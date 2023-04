NBA 2022 2023 | Golden State da record | Lakers e Minnesota rivali al play-in

(Di lunedì 10 aprile 2023) Va in archivio la regular season di NBAe arrivano gli ultimissimi verdetti, che di fatto erano legati esclusivamente alle posizioni tra la settima e la nona nella West Conference per decretare dunque i piazzamenti-in. Vittoria clamorosa da parte dei campioni in carica, che a Portland rifilano uno stellare 101-157 ai City Blazers e scrivono un nuovo: per la prima volta 55 punti in un unicop parziale. I Los Angeles, trascinati da LeBron James, non deludono le attese e battono 128-117 gli Utah Jazz piazzandosi al settimo posto-in, mentre i Denver Nuggets piegano i Sacramento Kings 109-95. Vittoria di prepotenza da parte dei San Antonio Spurs, che si impongono 117-138 a Dallas contro i Mavericks, a Oklahoma invece i City Thunders battono 115-100 i ...

...4 miliardi, ha scalzato dal primo posto l'americano Steve Ballmer , patron della squadra diLos ... Con una fortuna di 57,6 miliardi di dollari, Walton chiude la top 3 dopo che nelha acquistato ...Appassionati di basket e non solo, non prendete impegni per la serata di Pasqua . L'scende infatti in campo per l' ultima giornata della regular season/2023 ed è pronta a regalare spettacolo. Tutti e 15 i match si giocheranno nella stessa giornata e ad orari perfetti per il ...Nella serata italiana di sabato 8 aprile è andato in scena l'antipasto dell'ultima giornata della regular season/2023 . In attesa del piatto forte, ovvero i 15 match in programma dalle ore 19:00, c'erano sei squadre che dovevano ancora disputare il loro penultimo turno (l'81° su 82). Come prevedibile, ...

Playoff NBA 2022-23: tabellone, partite, calendario, risultati. Quando si gioca Eurosport IT

Dwane Casey ha annunciato pochi minuti fa che lascerà il suo ruolo di allenatore dei Detroit Pistons e passerà all’interno del front-office della franchigia. Casey si è presentato in conferenza stampa ...I New York Knicks hanno esteso il contratto di Isaiah Roby per il resto della stagione e anche per la prossima, 2023/24. Accordo parzialmente garantito per l'ala. Roby ...