Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??#Taiwan, la #Cina simula un attacco «con munizioni vere». E gli #Usa mandano una nave da guerra. Molteplici caccia… - Agenzia_Italia : Sale la tensione a Taiwan, spunta anche una nave da guerra Usa - BerniCurenai : La Cina simula l’attacco a Taiwan. Si muove la nave da guerra Usa - sole24ore : Per approfondire: - AlBizzotto : RT @tempoweb: La #Cina simula l'attacco per prendersi #Taiwan. Gli #Usa muovono la nave da #guerra #10aprile #iltempoquotidiano https://t.… -

Leggi Anche Taiwan, 11 navi dae 70 aerei della Cina intorno all'isola Leggi Anche Presidente Taiwan negli Usa: 'Per avere ... La Cina: 'Usa entrata illegalmente vicino alle isole contese' Il ...... dove è intervenuta la Ong tedesca ResQship con laumanitaria Nadir, salvando 22 persone e due ... a causa dellacivile in corso. Loro stessi ci dicevano non solo di non avere mezzi di ...Video su questo argomento Navi dae caccia cinesi a Taiwan, nuova escalation e messaggio ... che ha anche mostrato il video di un jet da combattimento che decollava dal ponte dellaShandong.

Nave da guerra Usa nel mar Cinese meridionale | Ira di Pechino: "Entrata illegalmente vicino alle isole contese" | Taiwan: 12 imbarcazioni e 91 aerei TGCOM

Alta tensione nel mar Cinese meridionale, dove il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevati 12 navi da guerra e 91 aerei da combattimento cinesi intorno all'isola, nel terzo e ultimo giorno di eser ...Tensione alle stelle intorno a Taiwan. Il Giappone ha annunciato di aver mobilitato aerei da combattimento negli ultimi giorni a causa ...