Nasce la task force tedesca sui play off | il Bayern Monaco è disposto a rinunciare al suo dominio per rendere più bella la Bundesliga

(Di lunedì 10 aprile 2023) 25, 19, 10, 10, 25, 21, 2, 23, 13, 8. Non si tratta di una sequenza di numeri causali generata su random.org, ma del distacco inflitto dalalla seconda classificata nelle ultime dieci edizioni di. Oppure, se preferite, diliga, come viene chiamato in Germania il massimo campionato per evidenziarne la completa situazione di monopolio creatasi nelle recenti edizioni. Un torneo dove ormai non si tratta di sapere chi, ma quando. Può accadere un mese abbondante prima della fine del campionato, come avvenuto nel 2018, quando ilufficializzò il titolo il 7 aprile. Oppure ancora prima, il 25 marzo, primato stabilito nel 2014 da Pep Guardiola. O magari all’ultima giornata al fotofinsh, nel 2019 durante la gestione Nico Kovac. Laè un campionato ...