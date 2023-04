NASCAR Cup Series | Bristol dirt | Bell si impone su Reddick

(Di lunedì 10 aprile 2023) Christopherha vinto la tappa didellaCup. Il #20 del Joe Gibbs Racing (Toyota) festeggia nella serata di Pasqua ottenendo la quinta affermazione in carriera, la prima all’interno di una delle piste più famose dell’interno calendario. Giornata da incorniciare per 28enne nativo dello Stato dell’Oklahoma, ancora senza successi in questo 2023. Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5/Chevy) ed Austin Dillon (RCR #3/Chevy) hanno tentato di fare la differenza nella prima parte della sfida. I due, i migliori al termine delle quattro gare di qualificazione che si sono svolte nella giornata di sabato, non sono riusciti a scremare il gruppo in seguito ad una serie di bandiere gialle che hanno spezzato il ritmo della Stage 1. Il #5 della Cupha firmato la ...

Christopher Bell held onto first place throughout the final stage of the Food City Dirt Race to win his first victory of the season Sunday night at Bristol Motor ...1. (4) Christopher Bell, Toyota, 250 laps, 52 points. 2. (6) Tyler Reddick, Toyota, 250, 48. 3. (2) Austin Dillon, Chevrolet, 250, 52. 4. (22) Ricky Stenhouse Jr ...