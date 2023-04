Napoli, video su TikTok rovina la festa: immagini inquietanti, la denuncia pubblica (Di lunedì 10 aprile 2023) Un video pubblicato su TikTok sull’ormai imminente vittoria dello scudetto del Napoli è stato denunciato pubblicamente per le immagini presenti. La cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti si concluderà trionfalmente (ormai anche i più scaramantici avranno abbandonato ogni timore) il prossimo 4 giugno. I partenopei rincorrono il sogno scudetto ormai da più di trent’anni, ovvero da quando l’ultima volta lo alzarono nel 1990. All’epoca al San Paolo giocava ancora Diego Armando Maradona e quel Napoli è stato il più forte mai visto dai tifosi partenopei. Tutto pronto per la festa scudetto a Napoli – Ilovetrading.itNegli ultimi anni, sotto la presidenza De Laurentiis, gli azzurri sono stati spesso ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) Unto susull’ormai imminente vittoria dello scudetto delè statotomente per lepresenti. La cavalcata deldi Luciano Spalletti si concluderà trionfalmente (ormai anche i più scaramantici avranno abbandonato ogni timore) il prossimo 4 giugno. I partenopei rincorrono il sogno scudetto ormai da più di trent’anni, ovvero da quando l’ultima volta lo alzarono nel 1990. All’epoca al San Paolo giocava ancora Diego Armando Maradona e quelè stato il più forte mai visto dai tifosi partenopei. Tutto pronto per lascudetto a– Ilovetrading.itNegli ultimi anni, sotto la presidenza De Laurentiis, gli azzurri sono stati spesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... museodiemozioni : Napoli Juventus Coppa Uefa 1988/89 Vi faccio rivivere in 2,47 minuti cosa era il San Paolo di Napoli In sequenza… - g_sangiuliano : Da Milano a Napoli a Roma #musei e parchi archeologici statali aperti a Pasqua e Pasquetta. Al #Tg5 - anperillo : Quando si dice: “solo a #Napoli…” ?? #Osimhen #Passeggeromhen @sscnapoli - bennetmarco12 : RT @DrTuitter: ?? Il #Napoli risponde al video del #Milan con sciarpe da 0.85€ buttate su una terrazza distrutta in una giornata nuvolosa, e… - LOLYTAAA0003 : IL MARE DI NAPOLI NEGLI OCCHI ??@Alessiofficial_ -