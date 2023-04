Napoli, Spalletti e l’emergenza attaccanti: pronto il Piano B per la Champions League (Di lunedì 10 aprile 2023) Quello che sta attraversando la formazione di Luciano Spalletti è un periodo di forte emergenza, soprattutto per quanto concerne il reparto più importante, quello offensivo. Di fatto, il Napoli nelle scorse settimane ha dovuto fare a meno del bomber per eccellenza Victor Osimhen, dopo l’infortunio procuratosi in Nazionale, e in vista dell’attesissima sfida di Champions League contro i connazionali del Milan dovrebbe fare anche a meno (con molte probabilità) anche di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Victor Osimhen – @livephotosport Il primo ha subito un brusco stop nell’ultima gara di Serie A contro il Lecce e difficilmente sarà a disposizione per sopperire l’assenza in attacco di Osimhen. Il secondo, invece, è da poco rientrato da un lungo infortunio ma gli ultimi test di campo hanno sottolineato uno stato ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 10 aprile 2023) Quello che sta attraversando la formazione di Lucianoè un periodo di forte emergenza, soprattutto per quanto concerne il reparto più importante, quello offensivo. Di fatto, ilnelle scorse settimane ha dovuto fare a meno del bomber per eccellenza Victor Osimhen, dopo l’infortunio procuratosi in Nazionale, e in vista dell’attesissima sfida dicontro i connazionali del Milan dovrebbe fare anche a meno (con molte probabilità) anche di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Victor Osimhen – @livephotosport Il primo ha subito un brusco stop nell’ultima gara di Serie A contro il Lecce e difficilmente sarà a disposizione per sopperire l’assenza in attacco di Osimhen. Il secondo, invece, è da poco rientrato da un lungo infortunio ma gli ultimi test di campo hanno sottolineato uno stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - sportmediaset : Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - TgrRaiCampania : Folla incredibile e ingestibile nei #QuartieriSpagnoli colorati d'azzurro - Gli storici vicoli del centro di… - andreamusso97 : RT @Wito34010166: Anche #Guardiola ha capito come funziona da quelle parti #Napoli #Spalletti - RamsayS89 : RT @TolliVincenzo: A Milano con o senza #Osimhen , con #Raspadori prima punta o #Kvara, il #Napoli farà una grande partita, di questo ne so… -