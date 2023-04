Napoli, rimproverato per volume troppo alto: spacca il telefono in testa al vigilante (Di lunedì 10 aprile 2023) Ancora violenza negli ospedali napoletani. Questa volta, teatro di un’aggressione ai danni di un vigilante, è il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il parente di un paziente, questa notte, ha spaccato lo smartphone in testa alla guardia giurata. A darne notizia è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Napoli, redarguito in ospedale per volume L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Ancora violenza negli ospedali napoletani. Questa volta, teatro di un’aggressione ai danni di un, è il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il parente di un paziente, questa notte, hato lo smartphone inalla guardia giurata. A darne notizia è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”., redarguito in ospedale perL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

