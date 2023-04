Napoli, precipita dal ponte di via Mario Fiore: morta sul colpo (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna a diventare teatro dell’ennesimo suicidio il ponte di via Mario Fiore al Vomero. Questa volta, vittima di un gesto estremo una donna tra i 60 e i 70 anni che nella giornata di sabato si sarebbe lanciato dal cavalcavia che che affaccia su via Conte. A denunciare l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna a diventare teatro dell’ennesimo suicidio ildi viaal Vomero. Questa volta, vittima di un gesto estremo una donna tra i 60 e i 70 anni che nella giornata di sabato si sarebbe lanciato dal cavalcavia che che affaccia su via Conte. A denunciare l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Cede un muro e precipita in una cunetta dopo la discoteca, 25enne muore a Pasqua in Cilento [di Vincenzo Rubano] [a… - Piergiulio58 : Bomba d'acqua a Napoli, auto precipita in una voragine. È successo questa mattina sulla rampa d'accesso al parco Co… - rolandoroccando : RT @Agenzia_Italia: Bomba d'acqua a Napoli, auto precipita in una voragine ?? - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Italia: Bomba d'acqua a Napoli, auto precipita in una voragine ?? - paolo_r_2012 : RT @Agenzia_Italia: Bomba d'acqua a Napoli, auto precipita in una voragine ?? -