Napoli | povera Galleria Umberto I | dormitorio per barboni e ora anche i falò notturni Danni a una facciata

"Un'amara sorpresa quella che turisti e cittadini hanno trovato la mattina del lunedì in Albis sotto il colonnato della Galleria Umberto I. Proprio all'altezza dell'androne di fronte al Teatro San Carlo che conduce a piazzetta Matilde Serao, sono visibili i resti di un fuoco acceso da ignoti durante la notte le cui fiamme hanno danneggiato parte della facciata dell'edificio monumentale. A terra cumuli di cenere e cartoni bruciati, le mura annerite dalla combustione". A renderlo noto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. "Ci troviamo di fronte all'ennesimo oltraggio a uno dei beni culturali di maggior richiamo a Napoli. Secondo i cittadini che hanno segnalato l'episodio fotografando lo stato dell'arte, all'origine del falò potrebbe esserci la necessità di alcuni ...

