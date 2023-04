Napoli | Osimhen vuole il Milan | Spalletti punta su Raspadori

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ilsfida ilper la Champions: senza Simeone e conancora in dubbio,su. Ilaffronterà ilin una partita cruciale per la qualificazione alle prime quattro d’Europa in Champions League. Il tecnico Lucianoperò si trova ad affrontare un problema spinoso: l’attacco della squadra è ridotto.SI O NO? Infatti, Il Mattino ha titolato “Niente miracolo” sulla probabile assenza del bomber nigeriano Victorper la gara di San Siro. Il rischio di una ricaduta è troppo alto e considerando che la partita di ritorno si gioca a distanza di una settimana al Maradona,dovrebbe essere schierabile per quella ...

La concomitanza degli infortuni di entrambi gli attaccanti principali delpoco prima dell'... Victorinfatti stava disputando una stagione da top player, con 21 gol e quattro assist in ...Ad esempio, la presenza di: assolutamente fondamentale perché il nigeriano dà profondità e pericolosità alla manovra. Se non recuperasse dall'infortunio o se non fosse al 100%, il...Cresce l'ottimismo in casasulla presenza di Victorper l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma mercoledì alle 21 a San Siro. AL LAVORO L'attaccante nigeriano, come ha ...

Napoli, Osimhen le prova tutte ma il Milan si allontana: Spalletti è spuntatissimo Calciomercato.com

Allenamento in solitaria al mattino, Victor Osimhen prova a bruciare le tappe in vista di Milan-Napoli del prossimo mercoledì in Champions League. Nel frattempo, però, ...Nel giorno di riposo della squadra verso il Milan, l'attaccante ha postato una foto con gli scarpini, sul campo da calcio di Castel Volturno.