Napoli | Osimhen spinge per giocare a San Siro | domani mattina gli esami | poi si decide

(Di lunedì 10 aprile 2023) Stamane Victorha svolto ancora una volta lavoro differenziato, in palestra e poi in campo. Il nigerianoper rientrare mercoledì a Milano, ma tecnico, medici e società hanno deciso che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Victor #Osimhen sembra lanciare un messaggio ai tifosi in vista dei #MilanNapoli di #ChampionsLeague. Recupero poss… - anperillo : Quando si dice: “solo a #Napoli…” ?? #Osimhen #Passeggeromhen @sscnapoli - GoalItalia : 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - milanmagazine_ : 1 STATION - Petrazzuolo: 'Milan-Napoli? Victor Osimhen ha una voglia matta di essere in campo, è troppo importante… - cn1926it : Verso il #Milan, terapie per #Simeone: #Raspadori a parte. Le ultime su #Osimhen -

... cosa filtra da casasulle condizioni dell'attaccante Secondo quanto riferito da Sportmediaset, già oggi in casaci sarà un provino decisivo per Victor, così da capire le ...Nel, in attesa di capire se Victorpotrà essere del match, il favore del pronostico ricade su Khvicha Kvaratskhelia a 7.50. GLI ULTIMI RISULTATI Milan dai due volti in questa ......NO Perché la stagione delnon finisce mercoledì a Milano. Per intenderci, se per assurdo questa situazione fosse stata alla vigilia della finale di Champions, a fine stagione, allora...

Napoli, come stanno Osimhen e Simeone Novità da Castel Volturno Corriere dello Sport

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore ...Anche oggi il nigeriano ha svolto lavoro differenziato, in palestra e poi in campo: ecco perché rischiarlo e perché è meglio aspettare ...