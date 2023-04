Napoli | Osimhen | “Spalletti è un genio | ma diventa matto se non difendo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Victor #Osimhen sembra lanciare un messaggio ai tifosi in vista dei #MilanNapoli di #ChampionsLeague. Recupero poss… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - anperillo : Quando si dice: “solo a #Napoli…” ?? #Osimhen #Passeggeromhen @sscnapoli - UStortini : RT @KarlOne71: Gli scudetti del Napoli sono rarissimi, ma memorabili. C'è quello 'della monetina', l'altro dei 'donatori di piscio per Coc… - spagnuolo_mara : RT @anperillo: Quando si dice: “solo a #Napoli…” ?? #Osimhen #Passeggeromhen @sscnapoli -

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraDopo una giornata di riposo, ilha ripreso lunedì gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione dell'attesissima sfida di ...ha svolto lavoro ...Calcio- Davvero la maschera porta bene a VictorGuardando il rendimento del centravanti delprima e dopo il grave infortunio al volto in quel maledetto Inter -del 2021, ......il georgiano Kvarastkhelia - altro grande protagonista della cavalcata in campionato delcoi ... Un piano B che inizia a prendere forma, in attesa del test decisivo di. Tutta la Serie A ...

L’allenatore ed ex azzurro Alberto Savino è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: "Milan-Napoli Non penso che il Milan possa fare la stessa gara di Napoli, dov ...Ad annunciare la notizia è Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky Sport Deutschland, secondo cui: “Il mese scorso c’è stata una telefonata tra il Bayern Monaco e l’entourage di Victor Osimhen ...