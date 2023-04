Napoli, le ultime da Castel Volturno: lavoro individuale per Osimhen (Di lunedì 10 aprile 2023) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, dove la rosa di Luciano Spalletti ha ripreso la preparazione verso l’andata dei quarti di finale di Champions League, mercoledì sera ore 21:00, allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Milan. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione, seguita da lavoro di forza, partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta, ci si è concentrati anche sullo sviluppo di gioco su palle inattive. Per quanto riguarda Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Terapie, invece, per Giovanni Simeone, mentre Giacomo Raspadori ha lavorato individualmente. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center di, dove la rosa di Luciano Spalletti ha ripreso la preparazione verso l’andata dei quarti di finale di Champions League, mercoledì sera ore 21:00, allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Milan. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione, seguita dadi forza, partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta, ci si è concentrati anche sullo sviluppo di gioco su palle inattive. Per quanto riguarda Victor, l’attaccante nigeriano ha svoltoin campo e in palestra. Terapie, invece, per Giovanni Simeone, mentre Giacomo Raspadori ha lavorato individualmente. SportFace.

