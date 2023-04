Napoli, Guardiola su Spalletti: “È così sensibile” (Di lunedì 10 aprile 2023) Qualche settimana fa aveva elogiato il gioco della capolista della Serie A, sostenendo che fosse la migliore squadra d’Europa in questa stagione, oggi, 10 aprile, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, alla conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco ha lanciato una piccola frecciatina a Luciano Spalletti e al suo Napoli alle prese con i problemi in attacco in vista della sfida europea contro il Milan. Il tecnico del blasonato club di Premier League, ha infatti dichiarato: “Non voglio parlare del Napoli o il loro allenatore sarà molto scontroso con me. È così sensibile“. Spalletti infatti aveva già risposto agli elogi di Guardiola, domandando come fosse possibile paragonare una squadra che spende 9 ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 10 aprile 2023) Qualche settimana fa aveva elogiato il gioco della capolista della Serie A, sostenendo che fosse la migliore squadra d’Europa in questa stagione, oggi, 10 aprile, il tecnico del Manchester City, Pep, alla conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco ha lanciato una piccola frecciatina a Lucianoe al suoalle prese con i problemi in attacco in vista della sfida europea contro il Milan. Il tecnico del blasonato club di Premier League, ha infatti dichiarato: “Non voglio parlare delo il loro allenatore sarà molto scontroso con me. È“.infatti aveva già risposto agli elogi di, domandando come fosse possibile paragonare una squadra che spende 9 ...

