Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Napoli, Gollini di corsa verso Falcone: il gesto passato inosservato - NapoliAddict : Napoli, Gollini di corsa verso Falcone: il gesto passato inosservato #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corr… - sportli26181512 : #Napoli, #Gollini di corsa verso #Falcone: il gesto passato inosservato: Il portiere degli azzurri è entrato in azi… - SuperSantos17 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -

Quando Falcone ha perso il controllo del pallone che gli aveva passato Gallo , propiziando la vittoria dela Lecce , è caduto in un comprensibile sconforto. A risollevarlo ci hanno pensato i compagni di squadra, ma non ...Ultime notizie SSC- 'Pasqua napoletana' , per Pierluigicome ha postato lo stesso portiere su Instagram con tante immagini e non solo. Perché oltre questo post, sempre su Instagram si è immortalato nelle ...(4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5.5, Kim 6, Mario Rui 6.5 (49' st Oliveira sv)... In panchina:, Marfella, Jesus, Ostigard, Zedadka, Bereszynski, Zielinski, Demme, Gaetano. ...

L'errore di Falcone decide Lecce-Napoli: l'abbraccio di Gollini è pura solidarietà tra portieri Sport Fanpage

Il portiere degli azzurri è entrato in azione subito dopo il triplice fischio finale del match vinto dagli azzurri contro il Lecce ...24 ore di stop, abbastanza per poter ricaricare le batterie, ma non per lasciare Napoli. E infatti tutti gli azzurri sono rimasti in città: la squadra azzurra tornerà oggi al lavoro ...