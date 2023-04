Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AScribellito : RT @mattinodinapoli: Napoli, controlli alla movida degli chalet di Mergellina: 55 persone su 158 con precedenti - mattinodinapoli : Napoli, controlli alla movida degli chalet di Mergellina: 55 persone su 158 con precedenti - fattidinapoli : Napoli: Controlli a Mergellina. Identificate 158 persone di cui 55 con precedenti di polizia... -… - storia_juventus : @DIABOLIK_7 'Una pompetta nascosta nel pantalone della tuta contenente urina di un compagno di squadra. E l'obbligo… - Progetti_Golosi : RT @Progetti_Golosi: Strade dissestate…. Il comune di Napoli non fa nulla… controlli zero nei confronti di chi effettua rappezzi… vergogna!… -

anche per il comportamento degli automobilisti e centauri: elevate sanzioni per un totale di 24mila euro ...notturni da parte della Questura die della Polizia locale nella zona degli 'chalet' di Mergellina e quansi una persona su 5 con precedenti di polizia. Gli agenti dell'Ufficio ...Allarme sicurezza sul lungomare dove alcune settimane fu ucciso un 18enne senza ...

Napoli, controlli nella notte agli chalet di Mergellina: 1 persona su 5 ha precedenti penali La Repubblica

La scorsa notte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli «chalet» di Mergellina. Le ...La brutta notizia che il Napoli porta via dal Via del Mare è l'infortunio di Giovanni Simeone, che stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport salterà il Milan: "Per il momento è giusto parlare ...