Mutui per la prima casa: calano gli importi richiesti in provincia di Latina (Di lunedì 10 aprile 2023) Latina – Nel secondo semestre del 2022, la richiesta media per un mutuo per la prima casa nella provincia di Latina è stata di 138.475 euro, il secondo valore più alto del Lazio. I dati, raccolti da Facile.it e Mutui.it, indicano che la richiesta media nella regione è diminuita del 37% rispetto allo stesso periodo L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 10 aprile 2023)– Nel secondo semestre del 2022, la richiesta media per un mutuo per lanelladiè stata di 138.475 euro, il secondo valore più alto del Lazio. I dati, raccolti da Facile.it e.it, indicano che la richiesta media nella regione è diminuita del 37% rispetto allo stesso periodo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Mutui per la prima casa: calano gli importi richiesti in provincia di Latina - ironicola : @LevatiSirio Interessi sui mutui - dritto per dritto - magari no; più un fenomeno parallelo. Ma il tasso bce AIVOGLIA se conta... - ItaliaStartUp_ : Mutui mazzata pazzesca, tassi in aumento tranne qui: buone notizie per chi abita in queste città - iLoveTrading - GruppoFICamera : RT @MarroccoPatty: Il cancro non deve più essere considerato un male incurabile. La Pdl sull’oblio tratta di ridurre le difficoltà per aver… - RadioGoldAl : Tassi in crescita frenano le richieste per i mutui. Ad Alessandria gli importi più bassi del Piemonte -